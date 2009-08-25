МТС представила 10 популярнейших способов мобильного мошенничества

Оператор мобильной связи компания «УМС» «МТС-Украина» составила ТОП-10 наиболее распространенных видов мобильного мошенничества.

10 место. Получите вдвое больше!

Вам приходит SMS такого содержания: «Сервер мобильного оператора Х. Переведите деньги на номер 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ и получите вдвое больше!». Зная, что любителей легкой наживы у нас в стране хватает, обманщики давят на психику. «Ведь переведя «на пробу» каких-то 30 грн, вы можете получить 60!».

9 место. Жизнь без спама

Абоненту приходит SMS с предложением отписаться от рекламной SMS-рассылки. Для того, чтобы отписаться, предлагается отправить «бесплатное» SMS определенного содержания (чаще всего это набор цифр) на один из коротких номеров и перейти по полученной в ответ ссылке, чтобы исключить номер из списка рассылки рекламных сообщений.

SMS на предложенный короткий номер оказывается платным и оценивается в среднем $3-5.

8 место. Шок!

SMS и звонки, которые шокируют получателя - чаще всего в них сообщается, что близкие или друзья абонента попали в беду. Жертвой подобного мошенничества стал известный музыкант Юрий Башмет. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ГИБДД, сообщил, что его сын в нетрезвом виде совершил наезд на пешехода и предложил уладить ситуацию за $2 тыс. Названную сумму необходимо было перечислить карточками экспресс-оплаты мобильной связи. Музыкант выполнил требование афериста, однако, вернувшись домой, обнаружил, что его сын в тот вечер вообще не выходил из дому.

7 место. Спасите ребенка!

Абонент получает сообщение с неизвестного номера о необходимости найти редкую группу крови для спасения ребенка. В сообщении указывается номер телефона, звонки на который автоматически «облегчают» счет позвонившего на 20-30 грн.

6 место. «Сбой» сети!

Абонент получает звонок якобы из сервисного центра оператора о сбое в системе. «Ваш телефон через полчаса будет заблокирован на четыре дня. Мы сейчас можем быстро перерегистрировать вашу SIM-карту в системе, наберите на телефоне комбинацию:

*150*[050 ххх хх хх]*[200]#вызов.

Только быстрее, нам еще много абонентов надо обзвонить! «

Команда оказывается командой перевода денег с одного счета на другой.

5 место. Позвоните родителям!

На улице к вам подходят с просьбой позволить перезвонить больной матери или детям домой, ссылаясь на севший аккумулятор и срочность звонка. Через минуту телефон возвращается к Вам, а вот количество наличных на счету сильно уменьшается. Звонок совершается на платный номер.

4 место. Ищу работу!

Новый вид мошенничества: объявления с предложением стабильной работы с жильем и зарплатой $3 тыс. в месяц. Для получения информации о работе в них предлагается отправить SMS или позвонить на короткий номер (повышенная стоимость SMS или платный автоответчик).

3 место. Вышли мне денег!

Абоненту приходит SMS следующего содержания: «Не могу тебе дозвониться, нет денег, перешли 5 гривен». Когда получатель сообщения пытается сам набрать указанный номер, то слышит, что абонент - вне зоны доступа. Порой доверчивые пользователи мобильных телефонов действительно отсылают запрашиваемую сумму незнакомцу.

2 место. Верните мои деньги!

Пользователь мобильного телефона получает SMS-сообщение о том, что кто-то перевел на его счет определенную сумму денег. Чаще всего она невелика - 10-15 гривен. Через несколько минут приходит и другая SMS-ка, с сообщением об ошибке и просьбой вернуть деньги обратно.

Часто всего такие сообщения отправляются из Интернета - в этом случае номер отправителя не сообщается, вместо него на дисплее адресата появляется короткий номер, максимально похожий на служебное сообщение.

Если доверчивый абонент решит вернуть деньги, он не досчитается на своем счете гораздо большую сумму.

1 место. Поздравляем! Вы выиграли!

Мошенники звонят, представляются ди-джеями радиостанций или оператором колл-центра и поздравляют с выигрышем в акции (чаще всего ссылаясь на действительную широко рекламируемую акцию). «Победитель» якобы выиграл мобильный телефон (или другой ценный приз). Но, чтобы получить «приз», необходимо купить ваучер пополнения счета (как правило, на 200-400 грн.) в течение определенного времени и сообщить код активации.

Дело