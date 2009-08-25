На складе ядохимикатов пожарные обнаружили «дым без огня»

Чрезвычайная ситуация на складе ядохимикатов, расположенном вблизи с. Новогригорьевка Токмакского района Запорожской области, ликвидирована.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, "на данный момент ситуация на складах с пестицидами, откуда сегодня утром поступило сообщение о пожаре, полностью под контролем, угрозы жизни и здоровью населения нет".

По словам Ю.БАРЫШЕВОЙ, выехав на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что изначально пожара на складе не было.

"Пожара не было. Было задымление. Оно полностью ликвидировано (площади засыпали песком и залили водой). Причины появления задымления пока однозначно не установлены", - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 на "101" поступило сообщение о пожаре на складе непригодных к использованию пестицидов, расположенном в двух километрах от с. Новогригорьевка.

По информации МЧС, на момент происшествия на складе находилось порядка 120 тонн непригодных к использованию ядохимикатов.