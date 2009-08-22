Погода на завтра: преимущественно без осадков

23 августа на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью в восточных областях, а днем на крайнем западе пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°; днем 20-25°, в южной части и на Закарпатье 23-28°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 9-11°, днем 23-25°. В г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 23-25°.

22 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре возле Киева 20°.