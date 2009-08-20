С 25 августа Киев может остаться и без холодной воды

АК «Киевэнерго» (г. Киев) намерена с 25 августа ограничить поставки электрической энергии ОАО «АК «Киевводоканал» в связи с неудовлетворительными расчетами с компанией за поставки энергоресурса и за бездоговорную эксплуатацию насосного оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, долг потребителей за использованную электроэнергию составляет 625,474 млн. грн. Наибольшим должником является «Киевводоканал», который задолжал 289,496 млн. грн.

Кроме того, дополнительно свыше 50 млн. грн. «Киевводоканал» задолжал за услуги по подкачке холодной воды. Так, ежемесячно «Киевэнерго» тратит свыше 1 млн. грн. на поддержку инфраструктуры по подкачке холодной воды.

«Мы искренне надеялись, что «Киевводоканал» за две недели успеет оформить все необходимые документы. Но эта компания акты по эксплуатации насосного оборудования не подписала и договор перезаключать не спешит. Руководство водоканала не желает вести диалог, составлять графики платежей, как это делают другие компании, которые имеют долги. Такое поведение дает нам основания отключать должника на законных основаниях», - отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

По его информации, отключение насосного оборудования, которое без договора эксплуатирует «Киевводоканал» и отказывается оплачивать такие услуги, не противоречит законодательству Украины, ответственность за последствия несет компания-должник.

«Если водоканал после праздников не начнет рассчитываться… с 25 августа начнем отключать», - добавил председатель правления «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, в начале августа «Киевэнерго» приняло решение дать «Киевводоканалу» отсрочку до 18 августа для принятия решения по заключению договора об эксплуатации насосного оборудования энергокомпании для повышения давления холодной воды.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.