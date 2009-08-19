Нафтогаз дал газ Киеву, но ТЭЦ-6 он не нужен?

НАК «Нафтогаз Украины» возобновила газоснабжение энергопоставляющей компании «Киевэнерго» в полном объеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Руководствуясь поручением премьер-министра, сегодня утром мы возобновили газоснабжение «Киевэнерго», - сказал собеседник агентства.

По его словам, газоснабжение «Киевэнерго» возобновлено в полном объеме, необходимом для работы компании. «Около 40 куб. м в час «Киевэнерго» получает газа, что соответствует нормальному режиму работы», - добавил он.

Также собеседник агентства уточнил, что поставки газа были возобновлены лишь на ТЭЦ-5, а на ТЭЦ-6 поставки не возобновлены, поскольку компания не делала такой заявки, т.к. там используется мазут.

В то же время Обкомсо ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго" сообщает, что заслонные газовые устройства на ТЭЦ-6 до сих пор остаются опломбированными.

Как сообщал УНИАН, 18 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила НАК «Нафтогаз Украины» срочно возобновить газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

17-18 августа «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение обслуживаемых ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потребителей Киева из-за ограничения поставок газа НАК «Нафтогаз Украины».

В связи с этим без горячей воды остались потребители столицы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Деснянском, Оболонском и Подольском районах Киева.