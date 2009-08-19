Розничная торговля этим летом достигнет дна падения

Лето 2009 года станет «дном падения» для розничной торговли в Украине, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «к концу этого года темпы падения должны немного смягчиться, однако потребительский рынок вернется на путь динамичного развития только в конце 2010 года».

Как отметил экономист, в июле были зафиксированы довольно высокие темпы роста – на 7,8%. Однако он не считает, что такие темпы роста в месячном выражении являются устойчивыми, поскольку в июле традиционно наблюдается сезонный всплеск розничных продаж. Но все же эта цифра - первый признак улучшения ситуации в данной отрасли, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2009 года уменьшился на 20,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 123 млрд. 815,3 млн. грн.

Падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – на 25,2% - до 2 млрд. 347,1 млн. грн., Днепропетровской – на 25,9% - до 10 млрд. 812,1 млн. грн., Волынской – на 24% - до 2 млрд. 078,9 млн. грн. и Донецкой областях – на 26,1% - до 10 млрд. 810,3 млн. грн.