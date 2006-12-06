В Украине началась установка первой электронной дорожной системы

Впервые в Украине, на въезде в Киев, на трассе Киев-Борисполь начались работы по установке новой системы управления автомобильным транспортом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

По данным пресс-службы, новаторская система пока будет работать на 18 км трассы: от Харьковской площади до Борисполя. Специалисты планируют запустить систему в тестовом режиме летом следующего года.

Благодаря преимуществам такой системы, а это видеокамеры вдоль дороги, специальные метеостанции, вмонтированные в асфальт и т.п., например, водители будут иметь возможность за три часа до начала гололеда получить предупреждение об ухудшении погодных условий. Также система будет следить за качеством проезжей части и информировать водителей через специальные мониторы, установленные на трассе. Метеостанции сами будут определять необходимое количество химических реагентов для покрытия проезжей части.

Как отметили в пресс-службе, система будет предупреждать возникновение других проблем: заторов на дорогах, выбоин на трассе, аварий и будет способствовать беспрепятственному движению транспорта на дорогах.

Новая система полностью заработает уже в июне 2007 года.

Государству электронная дорожная система обойдется в 35 млн. грн., плюс 13 млн. грн. необходимо потратить на центр управления, в котором специалисты смогут отслеживать ситуацию на дороге.

Киевская электронная система будет единственная во всей Восточной Европе, подчеркнули в пресс-службе.