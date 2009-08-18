В Киеве аварийно отключилась еще одна ТЭЦ: нет газа

Сегодня в Киеве в 11.37 в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водонагревательный котел на ТЭЦ-5.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК "Киевэнерго", из-за отсутствия газоснабжения полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителей ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств).

Как сообщалось, вчера в 12.25 в результате снижения давления газа сработала защита на последнем энергоблоке ТЭЦ-6, который еще находился в работе. Таким образом, ТЭЦ-6 впервые за 25 лет своей работы полностью принудительно остановлен. Из-за прекращения работы этой ТЭЦ без горячей воды остались 3810 потребителей (2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

На ТЭЦ-5 остался в работе один энергоблок, который работает с минимально возможной мощностью 65 Мвт, при номинальной мощности – 700 Мвт. Принудительное снижение давления газа продолжается, что может привести к полной остановке ТЭЦ-5.

Кроме того, остановка ТЭЦ-6 и работа на минимальной мощности ТЭЦ-5 приводит к ухудшению надежности электроснабжения потребителей города Киева и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы АК «Киевэнерго», на данное время долг компании за потребленный газ перед ДК «Газ Украины» составляет 596 млн. грн. При этом с начала года компания почти не прирастила задолженность перед газопоставщиками, несмотря на большие объемы использования топлива для производства тепловой энергии потребителям. В то же время уровень задолженности потребителей за тепловую энергию по состоянию на 14 августа 2009 года составляет 814,041 млн. грн., из них долг жилищных организаций – 754,793 млн. грн. Долг потребителей за использованную электрическую энергию составляет 617,255 млн. грн. Самым большим должником компании является ОАО «Киевводоканал» – 286,345 млн. грн.

Долг Киевской городской государственной администрации перед АК "Киевэнерго" по компенсации разницы тарифов на производство тепловой энергии на 1 июля 2009 года составлял 1,2 млрд. грн.