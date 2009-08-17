За долги перед теплосетью арестовано имущество 535 абонентов

В Донецке с начала года за долги перед коммунально-коммерческим предприятием «Донецкгортеплосеть» арестовано имущество 535 абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Так, согласно сообщению, в 438 случаях судами было вынесено постановление об аресте всего имущества, в 56 – квартир, в 41 – автомобилей должников.

В пресс-службе напомнили, что по закону невыполнение решения суда после ареста имущества грозит тем, что арестованное имущество будет изъято и продано на специальном аукционе.