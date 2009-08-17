За долги перед теплосетью арестовано имущество 535 абонентов
22:36, 17 августа 2009Общество
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Сообщение из Донецка
В Донецке с начала года за долги перед коммунально-коммерческим предприятием «Донецкгортеплосеть» арестовано имущество 535 абонентов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Так, согласно сообщению, в 438 случаях судами было вынесено постановление об аресте всего имущества, в 56 – квартир, в 41 – автомобилей должников.
В пресс-службе напомнили, что по закону невыполнение решения суда после ареста имущества грозит тем, что арестованное имущество будет изъято и продано на специальном аукционе.
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