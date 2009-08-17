Горячую воду в домах киевлян Киевэнерго отключает незаконно?

Ассоциация теплотехнических компаний (АТКУ) считает незаконным отключение «Киевэнерго» тепла и горячей воды в домах киевлян в связи с задолженностью по оплате предоставленных услуг.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, у «Киевэнерго» нет технической возможности сделать это на законных основаниях, так как отключить тепло и горячую воду они могут только целому дому, а для отдельных квартир такой возможности не предусмотрено.

«В борьбе с неплательщиками, отключая дом, тепловики нарушают права сознательных владельцев квартир, которые исправно платят по счетам. И любой из них может успешно доказать в суде незаконность таких действий и получить компенсацию за нанесенный ущерб, даже если он будет единственным владельцем квартиры оплачивающим тепло в многоквартирном доме», - сказал глава АТКУ.

При этом В. ЯКОВЕНКО подчеркнул, что у «Киевэнерго» нет и морального права для таких действий.

«Перед тем, как угрожать отключениями, тепловики должны как минимум сделать две вещи. Первое – обнародовать расчеты существующих тарифов, в том числе, и то, сколько жители столицы платят за потери тепла при его производстве и транспортировке. А второе – самостоятельно установить счетчики во всех квартирах и переоснастить системы для возможности локального отключения отдельных неплательщиков», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

Также он обратил внимание на некорректную позицию городских властей, которые в этом деле фактически «умыли руки», заявив о том, что для погашения долга перед «Киевэнерго» у КГГА денег нет.

«Ведь деньги, которые городские власти должны тепловикам – это деньги киевлян, которые они уже заплатили в виде налогов. И их хватило бы на то, чтобы сократить задолженность перед «Киевэнерго» более чем в два раза, а самим тепловикам рассчитаться перед энергопоставляющими организациями за полученное топливо и приобретение нового для следующего отопительного сезона», - подчеркнул глава АТКУ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» поручил ГК «Укртрансгаз» и ОАО «Киевгаз» прекратить газоснабжение объектов «Киевэнерго».

Как отмечается в поручении НАК «Нафтогаз Украины» от 13.08.2009 года, долг АК «Киевэнерго» за потребленный газ превышает 600 млн. грн. Поэтому, начиная с четверга – 13 августа, ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению исходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.