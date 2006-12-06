В Запорожье завтра остановятся все трамваи и троллейбусы

В Запорожье с завтрашнего дня полностью прекращается движение трамваев и троллейбусов из-за задолженности коммунального предприятия "Запорожэлектротранс", осуществляющего на территории города пассажироперевозки трамваями и троллейбусами, за потребленную электроэнергию.

Как рассказал УНИАН заместитель директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" по сбыту Александр ГРОМОВ, "на сегодняшний день общий долг "Запорожэлектротранса" за электроэнергию составляет 19 млн. 298 тыс. грн., из них 1 млн. 339 тыс. грн. - долг, наработанный предприятием с начала года".

По его словам А.ГРОМОВА, ОАО "Запорожьеоблэнерго" неоднократно направляло руководству КП предупреждения - сообщения о том, что согласно Закону Украины "Об электроэнергетике" энергоснабжающая компания не имеет права поставлять электроэнергию бесплатно, однако результата не последовало.

"В октябре "Запорожэлектротранс" вновь не рассчитался за отпущенные объемы, увеличив свой долг еще на 550 тыс. грн. В связи с чем руководство энергокомпании вынуждено было принять решение об ограничении энергоснабжения должника", - рассказал замдиректора ОАО "Запорожьеоблэнерго", отметив, что подача электроэнергии КП будет прекращена сегодня в 23-00.

Дату возобновления энергоснабжения "Запорожэлектротранса" энергетики не называют.

"В соответствие с законодательством Украины, энергоснабжающая организация имеет право поставлять электроэнергию предприятию-должнику только в том случае, если он обеспечивает 100%-ные расчеты по текущим платежам и выполняет условия графика погашения долга. Как только эти, предусмотренные законодательством, условия будут "Запорожэлектротрансом" выполнены, энергоснабжение этого предприятия будет возобновлено в полном объеме", - пояснил А.ГРОМОВ.

В КП "Запорожэлектротранс" комментировать ситуацию с энергоснабжением предприятия отказались.