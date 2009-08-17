Для кого особенно опасен «свиной грипп»
08:49, 17 августа 2009Общество
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ВОЗ указывает на группу риска
Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан во время визита в Танзанию заявила, что свиной грипп особенно опасен для тех, кто заразился любой другой болезнью - туберкулезом, малярией и пр.
Маргарет Чан подтвердила решение ВОЗ обеспечить развивающиеся страны вакциной против гриппа, когда она станет доступна.
Всего от вируса H1N1 в мире умерло более 1400 человек, заражены около 177 тысяч.
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