Для кого особенно опасен «свиной грипп»

Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан во время визита в Танзанию заявила, что свиной грипп особенно опасен для тех, кто заразился любой другой болезнью - туберкулезом, малярией и пр.

Маргарет Чан подтвердила решение ВОЗ обеспечить развивающиеся страны вакциной против гриппа, когда она станет доступна.

Всего от вируса H1N1 в мире умерло более 1400 человек, заражены около 177 тысяч.

ВВС