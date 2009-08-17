Правительство Мексики полностью сменило состав таможни

В целях усиления борьбы с наркомафией правительство Мексики заменило всех таможенных инспекторов, передает Associated Press. Количество отставленных от службы инспекторов приближается к 700. Теперь вместо них будут работать 1400 новых сотрудников, которые совсем недавно были взяты на службу и прошли соответствующее обучение.

Руководство Мексики во главе с президентом Фелипе Кальдероном проводит масштабную кампанию против наркоторговцев в стране, напоминает РосБизнесКонсалтинг.