Андрухович и Жадан отправятся в «Культпоход 2х2»
Плюс гости из Швейцарии
|Юрий Андрухович и Сергей Жадан. Фото Игоря Сида
Впервые вчетвером в таком составе они выступили в марте этого года на сцене Шляхтхаус-театра в Берне.
В Украине поэтический тур начнется тоже в столице пресс-конференцией участников. “КУЛЬТПОХОД 2х2” планирует такие “привалы”:
5 сентября, суббота – Харьков, пресс-конференция в книжном магазине «Є», вечер в Доме актера (18:00);
7 сентября, понедельник – Киев, вечер в Центре им. Леся Курбаса (19:00);
8 сентября, вторник – Ивано-Франковск, вечер в книжном магазине «Є» (18:00);
9 сентября, среда – Львов, вечер во Львовском академическом театре им. Леся Курбаса (20:00).
Львовский вечер станет одним из первых мероприятий Четвертого международного литературного фестиваля в рамках 16-го Форума издателей.
Специально к туру Юрий Андрухович и Сергей Жадан готовят переводы произведений обоих швейцарских гостей. Для украинской публики это будет первое знакомство – до сих пор у нас еще не опубликовано ни одно произведение Рафаэля Урвайдера и Педро Ленца. Произведения прозвучат и в оригинале, в авторском исполнении. Кроме того, оба украинских писателя планируют читать собственные новые стихотворения. Поэтому, речь идет о двойной премьере.