Завтра в Украине будет жарко

Завтра, 17 августа, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет 9-14°, в южной части 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 27-29°; по области ночью 9-14°, днем 25-30°.