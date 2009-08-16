Завтра в Украине будет жарко
14:12, 16 августа 2009Общество
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Ночью, правда, не очень...
Завтра, 17 августа, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет 9-14°, в южной части 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 13-18°.
В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 27-29°; по области ночью 9-14°, днем 25-30°.
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