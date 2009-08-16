В Москве впервые пройдет Сорочинская ярмарка

В Москве с 18 по 20 сентября 2009 года впервые пройдет Сорочинская ярмарка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО "Сорочинская ярмарка".

По их данным, уже сегодня ООО "Сорочинская ярмарка" приглашает предприятия Полтавской области и Украины, которые заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями Российской Федерации, принять участие в этом мероприятии, предоставив свои материалы (коммерческие предложения, рекламную полиграфию высокого качества (на русском) и образцы продукции (по возможности) для стенда "Ярмарка деловых предложений".

В культурно-художественной программе Сорочинской ярмарки в Москве будет участвовать коллектив - победитель Фестиваля народного творчества на Национальной Сорочинской ярмарке 19-23 августа 2009 года.

Как сообщалось, 19-23 августа 2009 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области состоится Национальная Сорочинская ярмарка.