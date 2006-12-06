В Киеве из огнестрельного оружия ранен директор магазина

5 декабря в Дарницком районе Киева из огнестрельного оружия неизвестный ранил директора одного из продовольственных магазинов.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел в 21.30 на улице Садовой возле магазина «Продукты».

Как отметили в ЦОС, неизвестный выстрелом из неустановленного огнестрельного оружия ранил в правое колено директора этого магазина (1983 г.р.), после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства выясняет Дарницкое райуправление милиции. Личность стрелявшего устанавливается.