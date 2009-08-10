Массовое испытание вакцины от «свиного гриппа» начинается в США

Испытание новой вакцины для иммунизации против вируса A/H1N1, известного также как "свиной грипп", начинается в понедельник в университетских медицинских центрах и клиниках США, сообщает РИА Новости.

Для клинических испытаний нужны тысячи волонтеров - от младенцев до стариков, хотя преимущественно первые тесты будут проведены на взрослых здоровых людях.

Желающим будут сделаны две прививки с разницей в 21 день с тем, чтобы в сентябре сделать первые выводы на основе анализов крови о том, насколько иммунная система участников эксперимента готова противостоять вирусу.

Очередную вспышку этого инфекционного заболевания США ожидают в октябре.

Подобная иммунизация от "свиного гриппа", только на обязательной основе, проводилась в США в 1976 году, в результате чего несколько людей скончались от так называемого синдрома Гийена-Барре, вызывающего частичные или полные параличи, порой приводящие к летальному исходу. У 15% пациентов с таким диагнозом сохраняются остаточные параличи.

По данным различных источников на 14 июля, в мире заболели гриппом А/H1N1 113,507 тысячи человек, из них 549 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 июня впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.