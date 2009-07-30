Начальник порта «Южный» обратился с просьбой к начальнику ГУМВД

Начальник морского торгового порта «Южный» Юрий КРУК обратился к начальнику Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Богдану КЕРНИЦКОМУ с просьбой взять под личный контроль расследование избиения руководителя погрузочного района №2 порта Геннадия САВЕЛЬЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Морской торговый порт «Южный».

По данным пресс-службы, 28 июля около 23-ти часов трое неизвестных влезли через окно в дом Г.САВЕЛЬЕВА и избили его, предварительно закрыв жену и дочку в соседней комнате, совершили ограбление и скрылись. Нападавшие завладели ювелирными изделиями, видеоаппаратурой, мобильным телефоном и деньгами.

Сотрудник отдела по связям с общественностью областного УВД Владимир ШАБЛИЕНКО подтвердил эту информацию. Он сообщил, что милиция квалифицировала действия неизвестных как «разбойное нападение» и начала расследование. «В мае 2000 года точно так же было совершено ограбление соседа САВЕЛЬЕВА, главного технолога порта Кирилла КОВАЛЮКА. Виновные до сих пор не найдены», - заявил В.ШАБЛИЕНКО.

Как подчеркнул начальник порта «Южный», комментируя ситуацию с избиением руководителя погрузрайона, «Геннадий САВЕЛЬЕВ является принципиальным и честным сотрудником, профессионально выполняющим свои обязанности. Он отстаивает целостность государственного предприятия и интересы портовиков. Г.САВЕЛЬЕВ одним из первых встал в ряды защитников порта от рейдерского захвата в апреле прошлого года».

Ю.КРУК заверил, что порт «Южный» окажет Г.САВЕЛЬЕВУ и его семье всестороннюю помощь и поддержку в этой ситуации. «Надеюсь, что он как можно скорее выздоровеет и вернется к исполнению своих служебных обязанностей», - добавил Ю.КРУК.