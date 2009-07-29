Начата экспертиза останков черепа, который может принадлежать Гонгадзе

Сегодня специалисты начали проведение экспертизы для идентификации остатков черепа, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Также в Генпрокуратуре отметили, что такие действия необходимо провести для того, чтобы установить идентификацию найденных фрагментов головы с костями тела.

Как сообщал УНИАН, 28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативная группа нашла «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Вместе с тем, в ГПУ отметили, что остатки черепа повреждены, поскольку в свое время на месте, где они были найдены, «работал экскаватор». Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительные заключения экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

Вечером 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

Вместе с тем, 23 июля адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства Г.Гонгадзе, а также не указывал место, где находится его голова.