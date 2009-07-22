Украина согласовала еще два перехода на границе с Польшей

Украина согласовала строительство двух дополнительных переходов на украинско-польской границе.

Об этом во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Гжегожем СХЕТИНОЙ сказал вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Мы обсуждали вопрос упорядочения украинско-польской границы на последнем заседании межправительственного комитета по Евро-2012. Сейчас польская сторона рассматривает вопрос выдачи разрешений на строительство пяти дополнительных переходов с украинской стороны, которые должны быть введены в работу к Евро-2012. Украинская сторона уже согласовала строительство двух переходов», - сказал И.ВАСЮНИК.

В то же время польский вице-премьер Г.СХЕТИНА добавил, что для Польши переход в Корчевой является очень важным объектом к Евро-2012. «До него будет доведена автострада А-4 (польская часть Львов-Краковець). Этот переход будет основным во время чемпионата», – уточнил он.

В свою очередь, И.ВАСЮНИК добавил, что украинская сторона несколько месяцев назад обращалась к правительству Польши относительно ускорения строительства автобанов к западной границе РП. «Мы получили позитивный ответ, и до 2012 года строительство Львов-Краковець будет завершено. Концессионером по строительству дороги Львов-Краковець является польский инвестор. Сейчас продолжается завершающий этап переговоров. Следующий этап - подтверждение финансирования. Проект готов, срок строительства - около двух лет, и мы к Евро-2012 успеем построить эту дорогу», – отметил украинский вице-премьер.