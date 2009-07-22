Межбанковский доллар перевалил за 7,9 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, к 12:00 котировки ушли вверх – 7,9320/7,9385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2510/0,2525, а к 12:00 цены повысились до 0,2542/0,2550. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31.1000(0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/1,4176 и продолжали незначительно изменяться. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0680/11,1265, к 12:00 цены взлетели до 11,2445/11,2660.