На межбанке доллар и евро идут вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, к 11:00 котировки ушли вверх - 7,8370/7,8635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2510/0,2525, к 11:00 цены повысились - 0,2516/28. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 11:00 установился на уровне 31.0999 (0.0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/76, к 11.00 оставаясь в том же коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0680/11,1265, к 11:00 цены повысились - 11,1160/11,1560.