В Киеве осудили банду за убийства в 1993-1994 годах
08:56, 22 июля 2009Общество
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Преступники получили от 10 до 15 лет
Апелляционный суд города Киева осудил к длительным срокам заключения (от 10 до 15 лет лишения свободы) пятерых членов бандитской группировки, среди которых двое бывших работников милиции, и подстрекатель к совершению убийств, которые в 1993-1994 годах в Киеве совершили ряд убийств, в том числе убийство милиционера.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как сказано в сообщении, позиция государственных обвинителей Генпрокуратуры относительно виновности и меры наказания подсудимых соответствует приговору суда.
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