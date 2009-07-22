В Киеве осудили банду за убийства в 1993-1994 годах

Апелляционный суд города Киева осудил к длительным срокам заключения (от 10 до 15 лет лишения свободы) пятерых членов бандитской группировки, среди которых двое бывших работников милиции, и подстрекатель к совершению убийств, которые в 1993-1994 годах в Киеве совершили ряд убийств, в том числе убийство милиционера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сказано в сообщении, позиция государственных обвинителей Генпрокуратуры относительно виновности и меры наказания подсудимых соответствует приговору суда.