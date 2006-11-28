Россия возобновит поставки вина и мяса из Молдавии. Как передает РИА «Новости», об этом сегодня в Минске договорились президенты двух стран Владимир ПУТИН и Владимир ВОРОНИН.

Президенты России и Молдавии в ходе встречи обсудили весь комплекс отношений, в том числе поставки молдавской сельхозпродукции в РФ, энергетику и политические вопросы.

Владимир ПУТИН по итогам встречи сказал журналистам, что достигнута договоренность о возобновлении поставок мяса и вина из Молдавии в Россию.

Президент РФ отметил, что российские и молдавские специалисты будут заниматься совместными проверками качества продукции на молдавских предприятиях.

Путин сказал, что в качестве первого шага это будет осуществляться по принципу одного окна, через специальные предприятия, с целью дальнейшего сопровождения этой продукции и недопущения контрафакта.

Как известно, Россия с 18 апреля 2005 года запретила поставки и транзит мяса из Молдавии в Россию. Запрет был введен для "недопущения возможного завоза на территорию России опасных в ветеринарно-санитарном отношении грузов".

Запрет на поставки вин из Молдавии был введен с 27 марта этого года в связи с заявлением о нарушении санитарных норм. По данным главного государственного санитарного врача РФ Геннадия ОНИЩЕНКО, в молдавских винах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды.