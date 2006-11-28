Канделаки раскололась

Во вторник Тина Канделаки рассказала правду о происшедшей в Ницце аварии. Она призналась, что действительно в субботу была вместе с депутатом Госдумы Сулейманом Керимовым в его машине.

Известная телеведущая Тина Канделаки заявила Агентству национальных новостей, что не хотела рассказывать о своих близких отношениях с крупным российским бизнесменом Сулейманом Керимовым и поэтому придумала "версию со свинкой". "Да, я действительно была в субботу во Франции. И действительно, днем я вместе с Сулейманом проезжала по Ницце на его Ferrari. Неожиданно на дорогу выбежал человек, и Сулейман, чтобы не сбить его, резко свернул. Потом я уже ничего не помню. Помню лишь, что приехала "скорая" и нас с Сулейманом увезли в больницу. Я хотела скрыть всякие подозрения по поводу наших отношений с Керимовым, но версия получилась немного глуповатой, поэтому скрывать правду я больше не могу", - рассказала Канделаки Агентству национальных новостей. Напомним, что ранее Канделаки заявляла, что никуда не уезжала из Москвы, а сидит дома и болеет свинкой. Телеведущая рассказала "Коммерсанту", что "она никуда не летала, а после вручения ТЭФИ была дома". "В воскресенье мы планировали с близкими пойти в ресторан, отмечать премию, но я плохо себя почувствовала, вызвала домашнего доктора, и он поставил диагноз "свинка", - заявила Тина Канделаки. - Полеты во Францию - это все больная фантазия журналистов... Скажите, как мог человек при взорвавшемся бензобаке выбраться из машины?".

Между тем, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, где работает Тина Канделаки, сообщил "Московскому комсомольцу", что говорил с ней после церемонии ТЭФИ в ночь с четверга на пятницу. "Она попросила отпустить ее в Ниццу. То, что ее с друзьями туда якобы пригласил Керимов, - об этом ничего сказано не было. Я согласился, но мы договорились, что в воскресенье она уже будет в Москве, потому что вечером ей предстояло быть в эфире "Эха" в качестве гостя программы "ТЕЛЕхранитель". Но за несколько часов до эфира она позвонила ведущей этой программы Елене Афанасьевой и сказала, что не сможет прийти, потому что попала в больницу". Однако и эти сведения Тина Канделаки опровергла, сказав, что "у нас не было подобного разговора". Она также выразила недоумение, "зачем врут про меня". В свою очередь муж Тины Канделаки - бизнесмен Андрей Кондрахин - сообщил газете "Твой день" о том, что "Тина была во Франции с Сулейманом". Но сама Тина, как ни странно, сразу же опровергла слова своего мужа.

О близких отношениях Тины Канделаки с Сулейманом Керимовым неофициально говорили уже давно. Но до сих пор эту версию никто не подтверждал публично. Но знакомые телеведущей также подтвердили это АНН. "Они встречаются уже 2-3 месяца, - рассказал на условиях анонимности один из ее знакомых. - А ее муж тоже знает об этом, и спокойно относится к похождениям своей жены. Говорят, что отношения с Керимовым помогли телеканалу СТС получить подряд несколько премий "ТЭФИ".

Тем временем, состояние здоровья депутата Госдумы Сулеймана Керимова, который в результате автокатастрофы получил ожоги 70% поверхности тела, оценивается французскими СМИ как "между жизнью и смертью". Он по-прежнему подключен к аппарату искусственного дыхания в марсельском госпитале Conception. Французские врачи до настоящего времени не могут дать прогноза относительно возможности улучшения состояния 40-летнего пациента, которое, согласно их последнему заявлению, "вызывает озабоченность". При этом информация поступает крайне скудная, так как "эти сведения отныне предоставляются только семье пострадавшего", отмечает ИТАР-ТАСС

СМИ.ру