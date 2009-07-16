Госбюджет-2010 будет наиболее критичным бюджетом для Украины?

Госбюджет на 2010 г. будет наиболее критичным бюджетом для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил ведущий экономист Всемирного банка в Украине Пабло СААВЕДРА.

«Думаю, будет наиболее критичным бюджетом, который будет принимать правительство Украины», - сказал он.

По словам П. СААВЕДРЫ, Всемирный банк ждет сентября для ознакомления с проектом документа. По его словам, важно, чтобы бюджет был «фискально взвешенным» и структурирован таким образом, чтобы поддержать рост экономики.

«Будущее Украины будет зависеть от реформ и адекватного бюджета на 2010 год», - добавил ведущий экономист ВБ в Украине.