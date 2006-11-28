Заместитель начальника погранзаставы выстрелил в 19-летнего солдата

На Закарпатье заместитель начальника пограничной заставы выстрелил в 19-летнего солдата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Закарпатской области, на одной из пограничных застав, дислоцированных в регионе, произошло чрезвычайное происшествие.

В комнате хранения табельного оружия заместитель начальника заставы выстрелил в 19-летнего военнослужащего срочной службы, жителя поселка Коломак Харьковской области. Солдат ранен в правую часть грудной клетки. Юноша госпитализирован.

Следствие по этому факту продолжается.