Заместитель начальника погранзаставы выстрелил в 19-летнего солдата

10:36, 28 ноября 2006
Общество
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Трагедия произошла на Закарпатье

На Закарпатье заместитель начальника пограничной заставы выстрелил в 19-летнего солдата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Закарпатской области, на одной из пограничных застав, дислоцированных в регионе, произошло чрезвычайное происшествие.

В комнате хранения табельного оружия заместитель начальника заставы выстрелил в 19-летнего военнослужащего срочной службы, жителя поселка Коломак Харьковской области. Солдат ранен в правую часть грудной клетки. Юноша госпитализирован.

Следствие по этому факту продолжается.

 

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