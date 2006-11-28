Заместитель начальника погранзаставы выстрелил в 19-летнего солдата
10:36, 28 ноября 2006Общество
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Трагедия произошла на Закарпатье
На Закарпатье заместитель начальника пограничной заставы выстрелил в 19-летнего солдата.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Закарпатской области, на одной из пограничных застав, дислоцированных в регионе, произошло чрезвычайное происшествие.
В комнате хранения табельного оружия заместитель начальника заставы выстрелил в 19-летнего военнослужащего срочной службы, жителя поселка Коломак Харьковской области. Солдат ранен в правую часть грудной клетки. Юноша госпитализирован.
Следствие по этому факту продолжается.
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