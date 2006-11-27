Старый сторож выжил после удара ножом в сердце и вызвал милицию

В Запорожье задержана преступная группа, на протяжении нескольких месяцев совершавшая кражи с предприятий и разбойные нападения.

Как рассказал УНИАН начальник запорожского горуправления внутренних дел Олег КУРОЧКИН, в состав группы входило три человека, специализировавшихся на хищении с предприятий оборудования и других товарно-материальных ценностей для последующей сдачи на пункт приема металлолома.

Как правило, злоумышленники действовали по одному и тому же сценарию: ночью на микроавтобусе одного из участников группы приезжали на предприятие, загружали в автомобиль похищенное и скрывались с места происшествия.

Задержать похитителей удалось после разбойного нападения, совершенного на расположенный в Заводском районе города склад "Укртелекома". "Проникнув на его территорию, злоумышленники начали срезать с "катушек" кабель, но были услышаны пожилым сторожем, который попытался предотвратить хищение, в результате чего получил несколько ножевых ранений, одно из которых - в сердце", - рассказал О. КУРОЧКИН.

По его словам, пожилой мужчина смог сам добраться до сторожки и вызвать "Скорую" и милицию. Благодаря действиям медиков и правоохранителей удалось спасти жизнь пострадавшего и установить личности налетчиков.

На данный момент все члены преступной группы задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело ст. 15 и п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений". В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ведется следствие.