Депутаты предлагают восстановить норму об обязательном лечении алкоголизма

Народные депутаты - авторы проекта Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании законодательства Украины относительно противодействия насилию в семье) предлагают восстановить в законодательстве норму об обязательном лечении алкоголизма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, президент Международного женского правозащитного центра “Ла Страда – Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО.

Напомнив, что когда-то было принудительное лечение от алкоголизма, депутат подчеркнула, что по данным и правоохранительных органов, и общенациональной "горячей линии" по предупреждению насилия в семье, большинство случаев такого насилия совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

"Потому проектом закона предлагаются изменения в ст.24 и 32 Кодекса Украины об административных нарушениях - о введении дополнительной санкции к лицам, которые совершают насилие в семье, обязательность прохождения курса лечения от алкоголизма", - отметила К.ЛЕВЧЕНКО.

“Все общественные организации, работающие в сфере противодействия насилия в семье и давшие свои рекомендации, предлагают и настаивают, чтобы такое лечение проводилось”, - сказала она. Депутат подчеркнула, что когда обидчик в семье является алкоголезависимым человеком, самостоятельно с этой проблемой он справиться не может.

“Необходимость проведения такого лечения подчеркивали и работники правоохранительных органов”, - добавила К.ЛЕВЧЕНКО.

В то же время она согласилась с тем, что проблемы и дискуссии относительно того, где и кем будет проводиться такое лечение, возникать будут. В этом контексте депутат напомнила о существовании специальных отделений в больницах, куда попадают лица в состоянии алкогольного опьянения.

К.ЛЕВЧЕНКО отметила, что сейчас ведутся соответствующие расчеты относительно необходимых финансовых затрат. “Но в том законопроекте, который мы подали, эти нормы об обязательном прохождении курса лечения, в случае их принятия, предлагается вводить с 2008 года – для того, чтобы было время просчитать, ведь это должно быть из государственного бюджета”, - сказала депутат.

“Хотя даже у меня есть определенные сомнения относительно поддержания этой части закона”, - отметила К.ЛЕВЧЕНКО. По ее словам, когда Украина отказывалась от такого вида лечения, это делалось под лозунгами защиты прав человека, в частности, прав на самостоятельный выбор образа жизни и тому подобное, потому здесь будут дискуссии.

“Я как правозащитница всегда стою на защите прав человека, но с другой стороны, нужного смотреть, чтобы реализация прав одного человека не ограничивала или не лишала прав другого человека... Но по большей части современное законодательство в разных странах обращается к тем, кто страдает, и их права становятся приоритетными”, - отметила К.Левченко.

В то же время она отметила необходимость и важность общественной дискуссии по поводу предложенной нормы.

Депутат напомнила, что данный законопроект, который также содержит ряд других предложений о предупреждении насилия в семье, был зарегистрирован в парламенте 14 ноября.