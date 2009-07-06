Владельца Метрограда и двух гостиниц обвиняют в мошенничестве

Милиция обвиняет столичного бизнесмена Мстислава СКОРОБОГАТОВА в мошенничестве с чужим имуществом, в частности с рядом торговых центров и гостиниц Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, сейчас по этому поводу следственным управлением главка возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.190 (мошенничество), ст.358 (подделка документов), ст.341 (захват государственных или общественных зданий) Уголовного кодекса Украины.

Для М.СКОРОБОГАТОВА суд избрал меру пресечения - подписку о невыезде.

Как сообщал УНИАН, М.СКОРОБОГАТОВ был задержан 30 июня этого года. Он является одним из владельцев торгового центра "Метроград", а также гостиниц "Русь" и "Славутич". Зимой 2009 года он вместе со своим бизнес-партнером Бани Насер АБДУЛЛОЙ подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге против государства Украина. Истцы требуют компенсации в размере 250 млн. долларов за то, что руководство страны и правоохранительные органы не желают расследовать вооруженные рейдерские захваты гостиниц "Русь" и "Юность", а также торговых центров "Метроград" и "Метрополис".

Бизнесмены тогда объяснили, что обратиться в Европейский суд их заставило то, что у захватчиков есть лоббисты в высшем руководстве Украины, а украинская власть уже третий год отказывается вмешиваться в ситуацию и возвращать имущество законным владельцам.

Ранее СМИ оценивали состояние предпринимателя в 125 млн. долл.