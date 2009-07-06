Эксперты не сомневаются, что Украина заплатит за газ

Несмотря на тревожные предостережения из заграницы оплата Украиной потребленного в июне газа практически не вызывает сомнений у украинских политиков и экспертов. Срок уплаты за июньский газ истекает 7 июля.

Предыдущие месяцы своевременной уплаты «Газпрому» средств за потребленный газ должны были бы убедить всех в том, что Украина может выполнять свои обязательства, сказал «Немецкой волне» член комитета Верховной Рады из ТЭК Тарас Стецькив.

С этим мнением соглашается и директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Эксперт назвал распространенные на днях слухи о намерении правительства склонить «Нафтогаз Украины» занять 4 миллиарда долларов у российской стороны свидетельством «использования правительством российского фактора» во внутренней политике: «Учитывая приближение президентских выборов, очевидно, что отдельные политические силы хотят использовать факт необходимости якобы привлечения дополнительных финансовых ресурсов в своих интересах».

По словам Гончара, Украина уже имеет достаточные объемы запасов газа в газохранилищах, чтобы пережить зиму. Средств, по его мнению, не хватает лишь для покупки дополнительного газа, чтобы максимально заполнить хранилища.