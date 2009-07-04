Директора АрселорМиттал избил «проблемный персонал»?

17:46, 04 июля 2009
Общество
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Милиция очертила круг подозреваемых

Начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области генерал-майор милиции Анатолий НАУМЕНКО считает, что нападение на директора «АрселорМиттал Кривой Рог» по общим и социальным вопросам Александра ЗОЗУЛЮ, совершенное в 6:30 3 июля неизвестными, связано с его профессиональной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.НАУМЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, на предприятии «есть проблемы с персоналом и существуют схемы хищения имущества».

А.НАУМЕНКО отметил, что по металлургическому комбинату возбуждено ряд уголовных дел.

Начальник ГУ МВД области сообщил, что милиция очертила круг лиц, подозреваемых в нападении на А.ЗОЗУЛЮ. В то же время, в интересах следствия он отказался уточнить какие-либо сведения о подозреваемых. А.НАУМЕНКО отметил, что пока никто из подозреваемых не задержан.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июля, следственным отделом Криворожского городского управления МВД возбуждено уголовное дело по факту нападения на директора из социальных и общих вопросов «АрселорМиттал Кривой Рог» А.ЗОЗУЛЮ.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение телесного повреждения средней тяжести).

А.ЗОЗУЛЮ избили битами. По предварительной информации, нападавших было трое.

 

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