Под звездами среди бела дня: в Днепре можно жениться в планетарии (видео)

10:58, 15 февраля 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Жениться под звездами среди белого дня. В планетарии Днепра ввели оригинальные свадьбы. Под покровом темноты молодята созерцают звездное небо и слушают интересности по астрономии.

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Индивидуальный подарок для молодоженов - специально составленный для них гороскоп, который покажут под куполом. Стоит свадьба в планетарии – от двух тысяч гривен.

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Теги: #свадьба в планетарии#свадьба в Днепре