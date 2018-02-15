Под звездами среди бела дня: в Днепре можно жениться в планетарии (видео)

В планетарии Днепра ввели оригинальные свадьбы.

В Днепре можно жениться в планетарии.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Жениться под звездами среди белого дня. В планетарии Днепра ввели оригинальные свадьбы. Под покровом темноты молодята созерцают звездное небо и слушают интересности по астрономии.

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Индивидуальный подарок для молодоженов - специально составленный для них гороскоп, который покажут под куполом. Стоит свадьба в планетарии – от двух тысяч гривен.