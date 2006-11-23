На новогодние праздники назначены дополнительные поезда

Укрзализныця призывает пассажиров планировать свои поездки и заранее заказывать билеты на период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ Укрзализныци, уже сегодня имеют повышенный спрос 17 графиковых поездов, которые идут во Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Ужгород, Луцк, Хмельницкий и Каменец-Подольский. По оперативной информации, на некоторые поезда на 28, 29, 30 декабря 2006 года и 3 января 2007 года реализация билетов по состоянию на 23 ноября составляет 50-80%.

Для обеспечения перевозок пассажиров на новогодние и рождественские праздники по состоянию на 23 ноября Укрзализныцей дополнительно назначено 18 поездов. Эта работа продолжается.

Железнодорожники прогнозируют, что наиболее напряженными днями традиционно станут 28, 29, 30 декабря, когда граждане массово выезжают в регионы, и 3, 7, 8, 9 января, когда они возвращаются домой.