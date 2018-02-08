Закон про деоккупацию Донбасса отправили на подпись президенту

Закон про деоккупацию Донбасса передан на подпись главе государства сегодня.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о деоккупации Донбасса и передал документ на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Согласно информации в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон подписан Парубием и передан на подпись президенту 8 февраля.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

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Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В тот же день в МИД России назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о деоккупации Донбасса не противоречащей Минским договоренностям, а реакция Москвы подтверждает его правильность.