Суд продлил арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

36-летний житель Павлограда Днепропетровской области, а также его 39-летний сообщник, уроженец Херсонской области, уведомлены о подозрении в умышленном убийстве.

Голосеевский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Голосеевский районный суд столицы продлил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что 36-летний житель Павлограда Днепропетровской области (соучастник убийства, исполнявший роль водителя), а также его 39-летний сообщник, уроженец Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, увдомлены о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.

В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший Павел Паршов, который позже скончался от ранений.

9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех участников группы, причастных к убийству.

По данным следствия, Паршов, который стрелял в Вороненкова, был в сговоре с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны. Юрий Василенко и Ярослав Левенец находятся в розыске за пределами Украины.

Луценко также сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин. По его словам, у Тюрина был личный мотив для убийства - 8 лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой - жены Вороненкова.

Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ. По версии следствия, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России.