Обнародовано видео момента убийства Вороненкова

15:42, 24 марта 2017
Политика
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На видеозаписи с камеры наблюдения запечатлен момент убийства бывшего депутата Госдумы.

Убийство Вороненкова / Скриншот

СМИ обнародовали видеозапись момента убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Как сообщает РБК-Украина, видео предоставили источники агентства в правоохранительных органах.

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Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск. 23 марта некоторые издания сообщили, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Убийца якобы был уволен в запас в августе 2016 года.

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Теги: #убийство#видео#Вороненков