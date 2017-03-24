Обнародовано видео момента убийства Вороненкова

СМИ обнародовали видеозапись момента убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Как сообщает РБК-Украина, видео предоставили источники агентства в правоохранительных органах.

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Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск. 23 марта некоторые издания сообщили, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Убийца якобы был уволен в запас в августе 2016 года.