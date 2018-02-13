"Не убивайте любовь": группа Yurcash представила свою конкурсную песню для Евровидения-2018 (видео)

Украинская музыкальная группа Yurcash перед вторым полуфиналом Национального отбора Евровидение-2018 представила свою композицию "Stop Killing Love", с которой будет бороться за место представлять Украину на конкурсе в Лиссабоне.

Конкурсную композицию уже можно услышать на Youtube. На большой сцене песня зазвучит уже 17 февраля, во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 на телеканалах СТБ и UΛ Первый в 19:00.

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Автором конкурсной песни выступил сам Юрий Юрченко, – лидер группы Yurcash и известный исполнитель 1990-х.

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ... Бог и есть Любовь ... Люди, не убивайте Любовь", – говорится в подписи к треку.

Yurcash – украинская фолк-панк-рок группа, в 2004 году учредил певец Юрий Нечистяк, более известный как Юрий Юрченко. Популярность группе принесла песня "Мундиаль", клип на которую появился перед стартом сборной Украины на чемпионате мира по футболу 2006 года.

Вместе с группой KAZKA музыканты приняли участие в 8 сезоне "Х-фактора". Yurcash попали в финал песенного конкурса и уступили победу Михаилу Панчишину. Через несколько дней после финала Юрко Юрченко сделал очень громкое заявление. По его словам, группа хотела выиграть "Х-фактор" и навсегда покинуть сцену.

Но, как можно понять, у музыкантов планы изменились. Ведь они решили бороться в Нацотборе на Евровидение-2018 и начали собирать средства на запись новых песен. В этом году группа решила пойти дальше и попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение-2018. Сейчас музыканты активно работают над своей композицией "Stop Killing Love" для музикального шоу.