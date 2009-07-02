Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых актрис

Анджелина Джоли возглавила список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, ежегодно составляемый журналом Forbes, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

С июня 2008 года по июнь 2009 года Джоли заработала 27 миллионов долларов, в основном, за счет процента от сборов фильма "Wanted" ("Особо опасен"), снятого режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Кроме того, актриса получила высокий гонорар за роль в фильме "Salt", еще не вышедшем на экраны.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых актрис досталось Дженнифер Энистон, заработавшей 25 миллионов долларов. Больше всего денег, по данным составителей рейтинга, Энистон принесло участие в комедии "Марли и я". Кроме того, отмечает Forbes, Энистон продолжает получать доход от телесериала "Друзья", где она сыграла одну из главных ролей.

Мерил Стрип с доходом в 24 миллиона долларов, значительную часть которых ей принесла роль в экранизации мюзикла "Мамма Миа", заняла третье место. На строчку ниже оказалась Сара Джессика Паркер, заработавшая 23 миллиона долларов на киноверсии телесериала "Секс в большом городе". Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Камерон Диас с доходом в 20 миллионов долларов.