Министерство аграрной политики прогнозирует, что в 2009-2010 маркетинговом году Украина будет располагать зерновым ресурсом в 51 млн. тонн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК вчера на расширенном заседании правительства.

По его словам, прогноз учитывает переходящие остатки запасов зерна с прошлого маркетингового года.

При этом Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что МинАП продолжает настаивать на прогнозе урожая в текущем году на уровне 43 млн. тонн, несмотря на критику, звучащую в адрес этого прогноза.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Министерство аграрной политики Украины на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снизило свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются». Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.