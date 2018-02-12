СБУ и МВД заявили о непричастности к задержанию Саакашвили

Представители МВД и СБУ указали, что их структуры не принимали участия в задержании политика.

Сотрудники Службы безопасности Украины не задерживали лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили депортируют из Украины - СМИОб этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности его не задерживала", - сказала она.

В то же время спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на вопрос о том, причастна ли одна из структур МВД к задержанию Саакашвили, ответил: "Не причастна".

Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: "Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три буса "Фольксваген", номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!". Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что непричастны к задержанию Саакашвили. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на вопрос УНИАН, принимали участие представители ГНСУ в задержании Саакашвили, ответил: "Пока не могу сказать. У меня нет информации".

В то же время соратники Саакашвили утверждают, что его задержали сотрудники Управления государственной охраны.