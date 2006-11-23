В Киеве будет зафиксирован рекорд золотого кольца с 837 бриллиантами

27 ноября 2006 в 11:00 в Информационном агентстве “Обозреватель” (б-р Леси Украинки, 20/22) будет зафиксирован рекорд золотого кольца, в котором закреплено 837 бриллиантов.

Ювелирным Домом «Лобортас & Карпова» создано золотое кольцо, в котором закреплено 837 (восемьсот тридцать семь) бриллиантов.

Кольцо представляет собой многослойную архитектурную композицию из разных цветов золота и содержит около 100 (ста) деталей.

Рекорд будет зафиксирован в присутствии членов экспертной комиссии и представителей средств массовой информации.

В ходе пресс-конференции будут презентованы также и другие произведения искусства.

Дополнительная информация:

Сергей ЛЕОНТЬЕВ тел.: (044) 280-44-10, моб.:(067) 401 65 90

Пресс-служба «Книги рекордов Украины»

www.book.adamant.ua