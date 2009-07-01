Жители сел заблокировали мусорную свалку Львова

1 июля жители сел Малехив, Грибовичи и представители депутатского корпуса Дублянского городского совета заблокировали дорогу, ведущую на территорию городскоой мусорной свалки Львова, расположенной неподалеку от села Грибовичи.

Участники акции протеста требовали закрыть свалку и заявляли, что не прекратят протест до приезда городских и областных чиновников, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области.

Как сказал журналистам участник акции протеста, депутат городского совета Дублян Игорь МАРШАЛОК, «мы собрались на акцию протеста, потому что нам обещали, что 30 марта вопрос Грибовичской свалки сдвинется с мертвой точки, но до настоящего времени так ничего и не известно. Мы хотим знать, будут ли строить мусороперерабатывающий завод, есть ли уже участок, на который будет перенесена свалка, отравляющая окружающую среду и провоцирующая высокую заболеваемость среди детей и взрослых».

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, заместитель городского председателя Львова Владимир ШЕВЧУК выехал в село Грибовичи.

«Вчера мы общались с руководством района и сельского совета, и ни о каком блокировании работы свалки речи не было. Я объяснил местному руководству, что город будет финансировать в этом году потребности села в тех объемах, которые реальны в связи с кризисом. Мы выносим на следующую сессию вопрос о выделении дополнительных полумиллиона гривен из городского бюджета на станцию очистки инфильтрата. Кроме того, дополнительные средства выделяем на оздоровление местных детей», - заявил В.ШЕВЧУК.

По информации пресс-службы, в ходе встречи с крестьянами, перекрывшими дорогу к свалке, В.ШЕВЧУК заверил, что «между 25 и 30 июля на сессии поселкового совета Грибовичей будет представлен проект создания мусороперерабатывающего предприятия. Если программу согласуют с жителями, то этот проект примут к реализацию. Если нет, то параллельно будут нарабатываться другие проекты».

После встречи с представителями Львовского городского совета участники блокирования дороги заявили о временном прекращении акции протеста.

Справка УНИАН. Грибовичская мусорная свалка работает с 1956 года. За это время там накопился мусор высотой от 45 до 65 метров на площади около 30 га. Кроме того, в районе свалки существует от 3 до 5 озер, в которых находятся, по различным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

Эта свалка включена в перечень 100 экологически опасных объектов Украины.

В июле 2006 года мусорную свалку должны были официально закрыть на основании постановления Государственной санэпидемиологической службы Украины.