Думал, будет весело: Кувалдин извинился за хамство в эфире нацотбора "Евровидения-2018"

"Очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе Евровидения", - написал Кувалдин.

Лидер группы "The ВЙО", участник нацотбора на "Евровидение-2018" Мирослав Кувалдин попросил прощения у зрителей, коллег-музыкантов и членов жюри за свое поведение в эфире. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Скандал разгорелся из-за того, что во время оглашения результатов Кувалдин начал выкрикивать "фу" и попросил членов жюри напеть песню Константина, чтобы узнать, действительно ли она запомнилась кому-то из них.

"Друзья, очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе Евровидения. Простите, ничего личного (думал это будет весело, а получилось, что нахамил)", - написал музыкант.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершился победой певца Laud и групп The Erised и Vil’na. Финал нацотбора пройдет 24 февраля.