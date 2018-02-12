Думал, будет весело: Кувалдин извинился за хамство в эфире нацотбора "Евровидения-2018"
12:19, 12 февраля 2018Общество
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"Очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе Евровидения", - написал Кувалдин.
Кувалдин оказался не готовым к столь низкой оценке The ВЙО / Фото УНИАН
Лидер группы "The ВЙО", участник нацотбора на "Евровидение-2018" Мирослав Кувалдин попросил прощения у зрителей, коллег-музыкантов и членов жюри за свое поведение в эфире. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Скандал разгорелся из-за того, что во время оглашения результатов Кувалдин начал выкрикивать "фу" и попросил членов жюри напеть песню Константина, чтобы узнать, действительно ли она запомнилась кому-то из них.
"Друзья, очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе Евровидения. Простите, ничего личного (думал это будет весело, а получилось, что нахамил)", - написал музыкант.
Как сообщал УНИАН, первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершился победой певца Laud и групп The Erised и Vil’na. Финал нацотбора пройдет 24 февраля.
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Новость в сюжете: Евровидение 2018