Украинцы опередили Дуду в рейтинге самых влиятельных людей экономики Польши – Gazeta Prawna

Украинских заробитчан в рейтинге назвали коллективным героем польской экономики.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna считает украинцев в Польше одним из главных двигателей экономики страны.

Как передает Европейская правда, издание составило рейтинг 50-ти самых влиятельных людей в польской экономике. Второе место в нем, после премьера Матеуша Моравецкого, заняли украинские работники.

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"Коллективный герой польской экономики, и по меньшей мере важный и ясный момент на нашем рынке труда. Мы стали замечать украинцев после российской агрессии в Крыму и конфликта на Донбассе не только в нашем сельском хозяйстве и садоводстве, но и во многих других отраслях", - пишет издание.

Газета приводит данные министерства труда, согласно которым в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу почти 1,7 млн украинсцев. Количество таких заявлений возросло более чем на треть, а миграционная волна с востока с 2014 года выросла на 350%.

"Волна миграции с востока, кроме уменьшения дефицита рабочей силы, также положительно влияет на состояние системы социального обеспечения благодаря взносам, которые выплачивают иммигранты. 308 тысяч украинцев в конце сентября 2017 года были застрахованы в Управлении социального страхования, их количество в течение года увеличилась примерно на 130 тысяч", - отмечает газета.

В то же время газета выражает опасение, что богатые страны Западной Европы могут со временем "перетащить" украинских мигрантов.

"Мы не можем рассчитывать на то, что новые сотрудники останутся с нами навсегда. У государства все еще нет миграционной политики и нет представления о том, как разрешить украинцам, белорусам и другим закрепиться в Польше. Когда богатые страны Западной Европы откроются для них, магнит высших зарплат может привлечь их за Одер", - пишет издание.

Третье место в рейтинге издания отдало президенту Анджею Дуде, четвертое - президенту Франции Эммануэлю Макрону, пятое - министру юстиции Збигневу Зебро.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что украинцы, работающие в Польше, спасают экономику соседней страны.