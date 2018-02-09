В Житомире пройдет конкурс чтецов к 204-летию со дня рождения Шевченко

На конкурсную программу чтецы-любители будут готовить произведения или композиции Шевченко, произведения современных украинских писателей или же выбранные по собственному вкусу.

В Житомире пройдет конкурс чтецов к 204-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, это будет конкурс областного уровня, а посвятят его 204-й годовщины со дня рождения Шевченко.

«К участию в конкурсе приглашаются чтецы-любители разных возрастных категорий: учащаяся молодежь, студенты высших и средних учебных заведений области», - сообщает управление культуры и туризма облгосадминистрации.

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На конкурсную программу чтецы-любители будут готовить произведения или композиции Шевченко, произведения современных украинских писателей или же выбранные по собственному вкусу.

При этом в репертуаре чтеца должно быть не менее трех произведений Шевченко, которые ему может предложить прочитать жюри дополнительно к конкурсной программе.

Сам конкурс состоится 14 марта в Житомирском дворце культуры.