ВР после "эпидемии" групп смерти усовершенствовала уголовную статью о доведении до самоубийства

Депутаты внесли соответствующие уточнения в статью 120 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства».

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства» (№4088).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 229 народных депутатов.

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Законом предусмотрено, что доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воли, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях злоумышленники с помощью методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида. Самыми уязвимыми к действиям злоумышленников, которые администрируют в сетях так называемые «группы смерти», является категория подростков в возрасте 13-17 лет.

В прошлом году украинская киберполиция заблокировала более тысячи «групп смерти» в соцсетях.