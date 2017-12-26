Киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях – Князев

Киберполиция заблокировала более тысячи так называемых "групп смерти" в социальных сетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

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"Хочу вспомнить нашу реакцию относительно преступлений, объектами которых стали в основном несовершеннолетние граждане нашего государства. Так называемые группы "Синий кит" и другие", - сказал Князев.

"Дети - наиболее уязвимы в нашем обществе. И те действия, которые проводила киберполиция совместно с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей", - отметил он.

"Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", - уверил Князев.

Как известно, по неподтвержденным официально данным, закрыты для широкого доступа "группы смерти" в социальных сетях, например "ВКонтакте", имеющие отношение к побуждению несовершеннолетних совершать самоубийства.