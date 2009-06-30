Население трех областей заплатило за ЖКУ больше, чем 100%

Население Украины в январе-мае т.г. оплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,7 млрд. грн. или 94,8% начисленных за этот период сумм. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, среди регионов самый высокий уровень оплаты ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях (108,1–105,2%), самый низкий – в Донецкой области, Крыму и Луганской области (88,5–89,1%).

Средние начисления за ЖКУ на одного собственника лицевого счета в мае т.г. увеличились на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (с учетом электроэнергии) и составили 197,9 грн.

Задолженность населения по оплате ЖКУ уменьшилась в мае т.г., по сравнению с апрелем т.г., на 5% и на начало июня составила 9234,5 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 26 регионах Украины.